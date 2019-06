San Pietro al Tanagro: domani la II edizione del Premio “La Tiara” ideato dalla Pro Loco

Giunge alla II edizione il Premio “La Tiara”, evento ideato ed organizzato dalla Pro Loco di San Pietro al Tanagro che offre un contributo alla promozione del nostro territorio.

La manifestazione intende sottolineare ed esaltare le potenzialità dei cittadini che vivono il territorio, i percorsi di sviluppo intrapresi, i risultati positivi conseguiti in campo sociale, economico, culturale e sportivo, il desiderio di cambiamento espresso dalle giovani generazioni.

Da circa 10 anni la Pro Loco da evidenza a coloro che si sono distinti per meriti con la manifestazione “Sanpetrese dell’anno” e, con la nascita ufficiale di questo Premio, che si concretizzerà con l’istituzione di un apposito registro e con il patrocinio del Comune ed altri Enti comprensoriali, si creerà un riferimento storico e uno spunto per voler bene e far crescere il territorio in cui si è nati.

Il Premio “La Tiara” intende fornire un riconoscimento formale a coloro che si sono distinti nei vari ambiti per le loro attività nonché a progetti di sviluppo e iniziative imprenditoriali che appaiono dotati di elementi significativi di originalità e di crescita. Nella prima edizione il premio è stato consegnato allo storico Nicola Spinelli di San Pietro al Tanagro “per la sua passione e la sua competenza nel campo della ricerca storica e per la sua generosità nel condividere gli studi che esegue“. L’appuntamento per la presentazione della seconda edizione è per domani alle ore 17.00 presso il polo multifunzione di via Roma a San Pietro al Tanagro.

Le sezioni del premio 2019 sono diverse: Premio Assoluto La Tiara, Premio Sociale, Premio Cultura, Premio Lavoro, Premio Sport, Premio Testimonial di San Pietro al Tanagro,

A partire dalle ore 15.00 ci saranno delle visite guidate nel Centro Storico, Parco dei Mulini, Le vie dell’Acqua, mentre la giornata terminerà con un apericena.

