San Pietro al Tanagro: dall’Associazione +Insieme mascherine per tutti e Pronto Soccorso Psicologico

Considerata l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e i nuovi bisogni che stanno emergendo, l’Associazione +Insieme informa che sono in arrivo alla comunità di San Pietro al Tanagro 1800 dispositivi di protezione (mascherine) anti-contagio.

L’Associazione dona a tutta la comunità 3 mascherine a famiglia; il capofamiglia potrà ritirarle presso gli esercizi commerciali. “Inoltre, sentendo forte il bisogno di aiutare la nostra terra, i cittadini e noi tutti – affermano – abbiamo aderito all’appello fatto per aiutare il personale sanitario che in queste ore è in prima linea e potenziare il nostro ospedale di Polla. Abbiamo partecipato come associazione alla richiesta di fondi da parte del comitato imprenditori per l’acquisto di ventilatori e macchinati utili a contrastare l’emergenza Covid-19 donando una cifra in denaro. Siamo convinti che se uniamo le forze e ci coordiniamo per un unico grande obiettivo ce la faremo“.

Altro servizio utile che l’associazione offre ai cittadini è il Pronto Soccorso Psicologico virtuale e gratuito rivolto ai cittadini, alle imprese presenti sul territorio e ai lavoratori in difficoltà, disponibile mercoledì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

“Abbiamo in corso di definizione altre due attività che stiamo realizzando con l’ausilio di amici che in queste ore ci stanno contattando e scrivendo dall’Italia e dal Mondo – continuano -, i nostri conterranei emigrati oltre ad inviarci un messaggio video ci sono vicino nel supportarci, ‘Non vi deluderemo, siete il nostro orgoglio e la nostra comunità sarà il vostro’. Non importa se quest’anno non riusciremo a fare tutti gli eventi e a rispettare il nostro calendario, aiutare ed aiutarci non ha valore. Rispettiamo le regole, stiamo in casa, tutti uniti ce la faremo”.

– Chiara Di Miele –