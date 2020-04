E’ davvero particolare l’iniziativa dell’Amministrazione comunale di San Pietro al Tanagro e del locale Forum dei Giovani per fare in modo che i giovanissimi del paese trascorrano in piena serenità questa Pasqua un po’ insolita dagli altri anni.

Oggi, infatti, è iniziata in sicurezza la distribuzione di uova di polistirolo che in questi giorni e fino a martedì 14 aprile i bambini dai 3 ai 12 anni dovranno decorare come preferiscono, mettendo in gioco estro e fantasia. In seguito una giuria, composta da giovani del Forum dai 14 ai 30 anni, dovrà giudicare i lavori migliori.

Tutte le uova verranno pubblicate sulla pagina Facebook e Instagram del Forum dei Giovani di San Pietro al Tanagro e le tre più belle verranno premiate con delle fantastiche sorprese. Le foto delle uova dovranno essere inviate su fdgsanpietroaltan@gmail.com oppure alla pagina Facebook “Forum dei Giovani

San Pietro al Tanagro”.

“L’iniziativa è finanziata personalmente da me per non pesare sulle casse comunali – spiega il sindaco, Domenico Quaranta – e ha trovato molto riscontro tra i giovani. È un’idea positiva che ci unisce in questo periodo che senza dubbio deve essere trascorso a casa, ma che resta comunque una festa. Non a caso abbiamo proseguito con la manutenzione e la pulizia del paese e abbiamo pensato a questo concorso così i ragazzi potranno vivere serenamente la Pasqua con la famiglia, impegnandosi anche in questi lavoretti. Un giusto riconoscimento va a tutti i ragazzi del Forum, coordinati da Giovanni Pagliarulo, che hanno accolto con grande entusiasmo l’iniziativa“.

– Chiara Di Miele –