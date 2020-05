San Giovanni a Piro, riapre dopo 9 anni di attesa la spiaggia della Resima a Scario

Riapre a Scario, dopo 9 anni, la spiaggia della Resima.

La riapertura è stata possibile grazie all’azione sinergica tra il Comune di San Giovanni a Piro, la Capitaneria di Porto e il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

La spiaggia della Resima si trova nell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Ente Parco Tommaso Pellegrino.

“Un particolare plauso – sottolinea Pellegrino – al sindaco Ferdinando Palazzo per la tenacia, la determinazione e per l’infinito amore per il proprio territorio. Nel nostro Parco è possibile un turismo bello e sicuro“.

– Claudia Monaco –