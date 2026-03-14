Festa grande a San Giovanni a Piro per il secolo di vita di Francesco Marotta.

Noto come “zio Ciccio”, Marotta ha donato alla sua terra la perizia e la sapienza dell’artigianato.

“Con emozione ci ha parlato più volte del piacere di fare le cose ad arte, lui che è stato sapiente custode della tradizione artigiana sangiovannese” ha commentato il sindaco Ferdinando Palazzo che ha raggiunto il centenario per conferirgli il titolo di “Sindaco per un giorno”.

Sebbene a letto per una frattura, zio Ciccio ha festeggiato contornato dall’affetto della moglie, dei figli e dei nipoti oltre che del sindaco, di Don Simone e di Nicolina, che lo accudisce.

Tanta gioia per l’intera comunità di San Giovanni a Piro.