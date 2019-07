Sarà inaugurata venerdì 2 agosto, alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, la terrazza panoramica sul Pianoro di Ciolandrea a San Giovanni a Piro. Un luogo di straordinaria bellezza, a picco sul Golfo di Policastro, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, in collaborazione con l’Ente Parco, è riuscita a trasformare una vecchia struttura utilizzata per il tiro a piattello in una meravigliosa terrazza a picco sul mare. Il panorama è mozzafiato: il Golfo di Policastro, il Cristo di Maratea, parte della costa calabra e, nelle giornate più terse, anche le isole Eolie. Alle spalle, invece, l’imponente massiccio del Monte Bulgheria.

“E’ sicuramente uno dei luoghi più belli e romantici d’Italia – ha spiegato con orgoglio il sindaco Palazzo – siamo riusciti a trasformare un’area abbandonata in un luogo magico, che ispira l’animo ad agire per la tutela dell’ambiente e della nostra terra e accompagna il nostro spirito verso l’infinito. Speriamo possa questo luogo darci la possibilità di pensare oltre i nostri confini mentali ed aprire la nostra mente a nuove suggestioni e a nuove emozioni”.

La terrazza, già in copertina sulla Guida del Cilento realizzata da Repubblica, verrà utilizzata per eventi culturali e musicali. “E’ un luogo a cui teniamo particolarmente – ha aggiunto il presidente del Parco, Tommaso Pellegrino – perchè Ciolandrea è uno dei posti più belli del mondo, non solo d’Italia. L’inaugurazione di questa terrazza è motivo di gioia e di orgoglio, un’opportunità in più per attrarre turisti nel nostro Parco. Hanno fatto bene il sindaco e l’Amministrazione comunale ad investire su quest’area. Un chiaro esempio di lungimiranza amministrativa. Non serve investire su grandi opere, ma bisogna puntare su opere piccole, utili e belle”.

L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per venerdì alle ore 9.30.

