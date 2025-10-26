Ha avuto ampia partecipazione di personale sanitario e amministrativo la Giornata aziendale del merito e della cura “San Carlo Day” alla presenza del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi , dell’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico e del Direttore della Direzione generale della Salute Domenico Tripaldi.

Nel corso dell’incontro il Direttore generale del “San Carlo” Giuseppe Spera ha illustrato il report dell’attività ospedaliera del biennio 2023-2024, un documento che registra il definitivo superamento dell’emergenza pandemica e l’avvio di una nuova fase orientata alla crescita, alla qualità e all’eccellenza del sistema ospedaliero aziendale.

Il biennio 2023-2024 ha rappresentato per l’Azienda Ospedaliera Regionale, con i suoi cinque ospedali di Potenza, Lagonegro, Melfi, Pescopagano e Villa d’Agri, un periodo di forte ripresa e consolidamento nel quale sono stati conseguiti risultati significativi sotto il profilo clinico, gestionale ed economico-finanziario. Dopo le difficoltà legate alla fase pandemica l’attività sanitaria ha avuto un deciso rilancio: i ricoveri e le prestazioni ambulatoriali hanno raggiunto e in diversi casi superato i livelli pre-Covid, segno di una piena ripartenza del sistema ospedaliero e di una maggiore appropriatezza delle cure.

Sul piano gestionale l’Azienda ha saputo affrontare un contesto economico ancora caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche e dall’aumento dei costi energetici, mantenendo una gestione finanziaria solida e sostenibile. L’incidenza percentuale dei costi di produzione rispetto al valore complessivo della produzione è diminuita, risultato che conferma la capacità dell’Azienda di coniugare efficienza e qualità, posizionandosi al di sotto della media nazionale e tra le realtà ospedaliere più virtuose del Paese.

Dal punto di vista economico-finanziario il 2024 ha segnato il raggiungimento di un risultato di gestione positivo, che testimonia la capacità di operare in equilibrio anche in un quadro normativo e tariffario complesso.

Le performance cliniche, misurate attraverso il Programma nazionale esiti e il nuovo sistema di garanzia del Ministero della Salute, si collocano al di sopra delle medie nazionali e regionali, confermando l’elevato livello qualitativo dell’assistenza.

L’Azienda ha visto riconosciuto il proprio impegno anche a livello nazionale e internazionale, è stata infatti inclusa tra i World’s Best Hospitals secondo Newsweek e tra le 100 migliori strutture ospedaliere italiane individuate dall’Istituto tedesco di qualità e finanza. A questi si aggiungono i prestigiosi Bollini Rosa e Bollino Azzurro della Fondazione Onda e il Bollino Arancione della Società italiana di urologia.

Un capitolo di rilievo è rappresentato dagli investimenti tecnologici e strutturali che hanno consentito il potenziamento del parco apparecchiature e l’ammodernamento degli spazi ospedalieri.

Infine, il biennio ha registrato un significativo rafforzamento delle risorse umane. Sono entrate in servizio 660 nuove unità di personale, tra dirigenti e comparto, contribuendo a rinnovare e potenziare l’organico aziendale.

“I risultati raggiunti testimoniano la dedizione di tutti i nostri professionisti – ha affermato il Direttore Spera – che ogni giorno operano con competenza e passione per offrire cure di eccellenza ai cittadini. Abbiamo superato sfide economiche e organizzative complesse, consolidando una gestione efficiente e una capacità produttiva che ci colloca ai vertici del panorama sanitario nazionale”.

Il Presidente Bardi ha sottolineato che “il San Carlo Day rappresenta un momento di riconoscimento e di orgoglio per l’intera comunità regionale. I risultati illustrati confermano la qualità del nostro sistema sanitario e la forza di un’Azienda che ha saputo trasformare le difficoltà in opportunità di crescita”.