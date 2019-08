La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Pompeo Mario Perretta, Lucio Caruso e Carmela Mastrullo, già consiglieri di minoranza al Comune di Salvitelle, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza emessa nel 2018 che, confermando una sentenza di primo grado del Tribunale di Lagonegro, condannava i tre per molteplici episodi di calunnia alla pena di due anni e 5 mesi di reclusione (Caruso e Mastrullo) e di due anni e 9 mesi di reclusione (Perretta).

Ai tre ex consiglieri si contestava di avere falsamente incolpato, pur sapendoli innocenti, l’allora sindaco Domenico Nunziata e il segretario comunale Lucio Carlucci, il Responsabile dell’Area Finanziaria Marco Brancato e quello dell’Ufficio Tecnico Comunale Pasquale Pucciarelli, del reato di omissione di atti di ufficio con riferimento alla presentazione di alcune istanze volte ad ottenere l’accesso alla documentazione amministrativa, la visione di atti, il rilascio di certificazioni. Gli imputati avevano presentato a riguardo 9 denunce alla Procura della Repubblica

di Lagonegro dalle quali scaturivano quattro procedimenti penali poi riuniti ed archiviati.

I tre hanno dunque proposto ricorso alla Suprema Corte, adducendo una serie di motivi che i giudici del Palazzaccio hanno però ritenuto inammissibili o manifestamente infondati.

La Cassazione, oltre a non ammettere il ricorso dei tre ex consiglieri, confermando la sentenza dei giudici di secondo grado, li ha condannati anche al pagamento delle spese processuali, a versare una somma di 2.000 euro a favore della cassa delle ammende ed al pagamento delle spese del grado alla parte civile costituita che si liquidano in 3500 euro.

Il Comune di Salvitelle, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi, è stato difeso dall’avvocato Sebastiano Tanzola.

– Chiara Di Miele –

