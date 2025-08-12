La Sea Watch 5 con a bordo 72 migranti è in navigazione verso il Porto di Salerno.

La nave ha effettuato due operazioni di salvataggio nel Mediterraneo ed è stata inoltre disposta un’evacuazione medica urgente per una donna al nono mese di gravidanza che aveva rotto le acque, necessitando dunque di cure immediate.

La Sea Watch ha lamentato che “per 5 ore Italia e Malta hanno messo a rischio la donna e il bambino. La donna è entrata in travaglio subito dopo essere salita a bordo. La presenza di una ginecologa ha permesso di assisterla, ma le condizioni richiedevano un cesareo d’urgenza in ospedale. Italia e Malta si sono rimbalzate la responsabilità dello sbarco, tentando di coinvolgere la Tunisia. Per ore, madre e bambino hanno rischiato la vita. Solo dopo 4 ore è partito un elicottero da Lampedusa”.

La ONG tedesca aveva richiesto l’approdo a Lampedusa, poiché Salerno, seppur indicato come porto sicuro, si trova a una distanza considerevole, circa quattro volte superiore con una traversata stimata in circa tre giorni.