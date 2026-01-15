Formazione Scuola Lavoro all’Istituto Socio Sanitario di Polla. Si è svolto oggi, infatti, presso l’Auditorium “Rocco Giuliano” dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla, il secondo incontro del Progetto F.S.L., rivolto agli studenti dell’Istituto Professionale di Polla.

L’incontro di orientamento ha visto la partecipazione del dottor Pierdomenico Di Benedetto, medico di Medicina Generale ed ecografista, che è intervenuto sul tema “Salute, qualità della vita e benessere”, offrendo agli studenti un’importante occasione di confronto su tematiche di grande attualità e rilevanza sociale.

Durante il suo intervento, il dottor Di Benedetto ha sottolineato l’importanza di uno stile di vita sano, soffermandosi in particolare sul ruolo fondamentale dell’alimentazione equilibrata e della regolare attività fisica come strumenti di prevenzione e di miglioramento della qualità della vita. Gli studenti hanno seguito con interesse e partecipazione ponendo numerosi quesiti e dando vita a un dialogo costruttivo con il relatore.

Nel corso del convegno, gli alunni dell’IPSSAS hanno inoltre presentato i lavori preparati con il supporto dei docenti, dimostrando competenze, spirito critico e capacità di rielaborazione dei contenuti affrontati durante il percorso formativo. L’incontro è stato introdotto dal professor Umberto Senatore, referente del Progetto F.S.L., che ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza del collegamento tra scuola e territorio.

Presente all’incontro anche la Dirigente scolastica Carmela Taglianetti che ha reso possibile, in collaborazione con i docenti della scuola, l’esperienza formativa che ha consentito agli studenti di acquisire nuove competenze, confrontarsi con professionisti del settore e avvicinarsi in modo consapevole al mondo del lavoro.

L’obiettivo del Progetto F.S.L. è quello di valorizzare la dimensione formativa e l’orientamento professionale degli studenti, attraverso il dialogo diretto con specialisti del territorio.