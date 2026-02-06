E’ Vincenzo Panico il Commissario prefettizio del Comune di Salerno.

A seguito delle dimissioni dell’ormai ex sindaco Vincenzo Napoli, il Prefetto Francesco Esposito ha nominato questa mattina la nuova guida del Comune e ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale, dando avvio al suo scioglimento.

Nato a Marigliano, in provincia di Napoli, nel 1953 e laureato in giurisprudenza, Panico è entrato a far parte della Carriera Prefettizia nel 1982 ricoprendo poi numerosi incarichi di prestigio.