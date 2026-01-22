Nella giornata di martedì la Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, ha arrestato due persone ritenute responsabili di furto aggravato in concorso ai danni di un esercizio commerciale cittadino.

Il tutto è scaturito da una chiamata giunta nel pomeriggio alla Sala Operativa tramite il 112, con la segnalazione della presenza di due persone sospette, intenzionate a rubare, in un negozio di scarpe situato in via San Leonardo.

Le Volanti, immediatamente inviate sul posto, hanno sorpreso i responsabili dopo che sono usciti dal negozio facendo attivare le barriere antitaccheggio. Dopo i controlli sono stati trovati in possesso di capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 100 euro, successivamente restituiti al legittimo proprietario.

Acquisita la denuncia del titolare dell’esercizio commerciale, i due sono stati accompagnati presso gli Uffici della Questura e identificati. Si tratta di un 20enne tunisino e un 30enne marocchino, entrambi con precedenti. In attesa del rito direttissimo sono stati collocati nelle camere di sicurezza della Questura, nel frattempo l’Ufficio Immigrazione ha effettuato tutte le verifiche necessarie per accertare la loro regolarità sul territorio nazionale.

La Polizia di Stato prosegue quotidianamente le attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità sul territorio provinciale.