E’ stato arrestato ieri in flagranza di reato un parcheggiatore abusivo a Salerno.

L’uomo è stato avvistato dagli agenti di Polizia mentre chiedeva soldi agli automobilisti per consentire loro di lasciare l’auto in piazza Amendola.

Già noto alle Forze dell’ordine e arrestato per lo stesso reato lo scorso dicembre, l’uomo è stato portato nella camera di sicurezza della Questura in attesa di giudizio. Nonostante i divieti e i provvedimenti di cui era stato destinatario, l’uomo è stato incurante delle misure perciò dovrà risponderne in tribunale.

Continua incessantemente il controllo nelle piazze salernitane assediate da parcheggiatori abusivi. La lotta al contrasto del fenomeno è una priorità per gli agenti.