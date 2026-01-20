Lo scorso fine settimana gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato di Salerno hanno arrestato due uomini.

Entrambi sono accusati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in quanto sono stati sorpresi nel centro cittadino mentre cercavano di rubare un’auto della quale già avevano forzato una portiera.

Gli indagati alla vista degli agenti hanno iniziato a opporre resistenza nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

In seguito alla perquisizione sono stati anche trovati in possesso di arnesi per lo scasso.