Salerno: sfondano la vetrina di una gioielleria e rubano preziosi prima di darsi alla fuga
Furto con spaccata nella notte ai danni di una gioielleria in Piazza Portanova a Salerno.
I ladri avrebbero sfondato la vetrina usando un’auto, poi hanno rubato diversi gioielli prima di darsi alla fuga.
Sul posto gli agenti della Polizia di Stato allertati dall’allarme antifurto dell’attività e quelli della Scientifica per i rilievi.
Il bottino è da quantificare, mentre alle indagini saranno utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza.