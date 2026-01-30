Salerno: Sergio Russo alla guida del “Ruggi” fino all’individuazione del nuovo Direttore Generale
Questa mattina la Direzione Generale Regionale Tutela della Salute, su disposizione del Presidente della Regione Campania, ha accolto la richiesta di dimissioni anticipate del Direttore dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno Ciro Verdoliva.
La decorrenza, rispetto al preavviso di 60 giorni, è stabilita dall’1 febbraio.
Verdoliva ha così salutato nella giornata di oggi i suoi più stretti collaboratori e fatto le dovute comunicazioni al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario.
Svolgerà le funzioni di Verdoliva l’attuale Direttore Amministrativo Sergio Russo fino all’individuazione del nuovo Direttore Generale.
