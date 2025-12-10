Nei giorni scorsi la Polizia, nell’ambito di mirati servizi svolti dalla Squadra Mobile per il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti a Salerno, ha denunciato il titolare e un dipendente di un cannabis shop.

I due sono stati accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga poiché, nel corso di un controllo, svolto con il personale della Divisione Polizia Amministrativa, nel negozio erano esposti in vendita prodotti derivati della cannabis sotto forma di infiorescenze e resine sprovvisti delle etichette di tracciabilità ed analisi di laboratorio.

L’esercente avrebbe così violato il “pacchetto sicurezza”. In particolare, sono stati trovati e sequestrati oltre 3 kg di infiorescenze e oltre 2 kg di resina di cannabis. I prodotti saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti tecnici, al fine di verificare il rispetto della soglia di principio attivo stabilita dalla legge per i derivati dalla cannabis di cui è consentita la commerciabilità.

Il Questore di Salerno invita i cittadini a segnalare anche attraverso l’app YouPol i luoghi frequentati per il consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.