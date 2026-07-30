Ieri sera a Salerno gli agenti del Nucleo Operativo Speciale (N.O.S.) della Polizia Locale hanno portato a termine un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo i viali del Lungomare.

L’intervento, scattato durante i consueti servizi di monitoraggio e controllo del territorio intensificati per la stagione estiva, ha permesso di individuare un’attività illecita ben strutturata nelle aree con maggiore afflusso turistico.

Nel corso del blitz gli agenti hanno recuperato e sequestrato un ingente quantitativo di hashish e crack. L’operazione si è conclusa con la denuncia di tre stranieri per detenzione di stupefacente.

I tre sono stati accompagnati negli uffici del Comando per le procedure di identificazione e per gli adempimenti di legge.

I controlli del N.O.S. proseguiranno con massima intensità lungo tutto il litorale per l’intero arco della stagione estiva.