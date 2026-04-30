Scoperto con droga e arma abusiva a Salerno.

L’uomo, a seguito di una perquisizione, è stato scoperto con circa 270 grammi di hashish, circa 200 grammi di marijuana, materiale per la pesatura e confezionamento ed una pistola scacciacani modificata e perfettamente funzionante, unitamente a munizionamento vario.

I Carabinieri della Stazione Salerno Duomo hanno dunque proceduto all’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e munizioni.