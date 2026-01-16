Salerno: scoperto con 1 kg di hashish e 19000 euro. Pusher finisce in manette
Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Salerno nell’ambito di un’attività volta al contrasto del traffico di droga nel centro cittadino ha arrestato T.N. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
L’uomo è stato trovato dai poliziotti in possesso di 10 panetti di hashish per un peso di 1 kg. La droga era destinata al rifornimento delle piazze di spaccio della città.
Inoltre sono stati trovati 19.000 euro ritenuti provento dell’attività illecita.