Ieri la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Salerno, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due pluripregiudicati per ricettazione in concorso.

Intorno alle 12 è giunta una segnalazione alla Sala Operativa della Questura realative a due persone sospette all’interno di una roulotte parcheggiata nel quartiere Mariconda.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato un 32enne e una 34enne. Da un controllo effettuato nella roulotte è stato trovato materiale di rubinetteria rubato la notte precedente dal portabagagli di un’auto parcheggiata nel quartiere. Dopo aver raccolto la denuncia della proprietaria dell’auto la merce le è stata riconsegnata.

Gli accertamenti sulla roulotte, inoltre, hanno evidenziato che era priva di targa identificativa e riportava un’alterazione del numero seriale alfanumerico del telaio, tale da renderlo illeggibile, per ostacolarne l’identificazione. Per questo motivo il veicolo, che potrebbe essere stato rubato, è stato sequestrato e affidato al deposito convenzionato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I due, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per ricettazione della merce e della roulotte e allontanati dalla zona.

Sono in corso ulteriori accertamenti in merito ai recenti episodi di danneggiamento e furti nelle auto parcheggiate in quell’area.