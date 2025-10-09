Salerno: scippano due donne in sella ad una moto, una rimane ferita. Finiscono ai domiciliari
Commettono furto con strappo, rapina impropria aggravata e lesioni aggravate, finiscono ai domiciliari.
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Salerno ha infatti eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno, in accoglimento delle richieste presentate dalla Procura della Repubblica, nei confronti di 2 persone.
I responsabili, per i quali sussiste la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo, sono stati sottoposti, sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari e da sottoporre al vaglio dibattimentale, alla misura degli arresti domiciliari poiché ritenuti autori in concorso di due episodi.
Il primo è avvenuto lo scorso 30 agosto nella zona centrale di Salerno: a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata si sono impossessati della borsa di una passante strappandogliela di mano.
Successivamente, a Vietri sul Mare, dopo aver sottratto la borsa ad una donna ultraottantenne e l’hanno trascinata per diversi metri provocandole la frattura dell’omero.
Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.