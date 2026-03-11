Momenti di tensione ieri a Salerno, dove il personale sanitario intervenuto per un’emergenza è stato aggredito.

La centrale operativa del 118 ha attivato l’automedica Salerno Alfa 2 della Croce Bianca per un presunto arresto cardiocircolatorio. All’arrivo dell’équipe sul posto, però, la situazione è risultata particolarmente tesa. Alcuni presenti, convinti che i soccorritori fossero arrivati in ritardo, hanno iniziato a protestare animatamente contro il personale sanitario.

Secondo quanto riferito, il medico e l’autista dell’automedica sarebbero stati spinti e strattonati, fino ad essere allontanati con forza dall’abitazione. Sul posto era già intervenuta anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Cava de’ Tirreni impegnata nelle manovre di rianimazione su un 94enne.

La situazione è tornata sotto controllo solo dopo l’arrivo della Polizia di Stato che è intervenuta per calmare gli animi e ristabilire l’ordine.