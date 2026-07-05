A Salerno un’operazione lampo della Polizia di Stato ha portato in breve tempo alla risoluzione di un furto ai danni di una giovane turista, confermando l’efficacia dei costanti presidi di controllo del territorio messi in atto dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dirette dal Vice Questore Lara Cianciulli. ​

L’episodio si è verificato sul lungomare Tafuri, in prossimità di un B&B. Mentre si trovava in acqua una 22enne è stata derubata della borsa contenente documenti, effetti personali e il suo smartphone. La giovane, accortasi dell’accaduto, ha immediatamente indicato la direzione di fuga di un nordafricano verso il centro cittadino.

​Il personale della Squadra Volante, costantemente impegnato nel pattugliare le aree urbane, particolarmente vigilate in questo periodo di elevato afflusso turistico, è intervenuto tempestivamente sul posto. Grazie a una rapida perlustrazione della zona e all’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza presso la struttura ricettiva vicina, gli agenti hanno raccolto elementi fondamentali per identificare il responsabile. ​

La vittima, utilizzando l’applicazione “Trova il mio iPhone”, ha geolocalizzato il dispositivo nei pressi della stazione ferroviaria. Gli agenti si sono diretti immediatamente verso lo scalo, intercettando e bloccando un sospettato le cui fattezze corrispondevano perfettamente alla descrizione fornita. La perquisizione ha confermato i sospetti: l’uomo è stato trovato in possesso del telefono appena rubato. ​Si tratta di un 26enne marocchino che è stato portato in Questura per gli accertamenti di rito e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto con destrezza. Sono in corso le verifiche circa la regolarità della sua permanenza sul territorio nazionale.

​Un risultato importante che sottolinea l’attenzione massima dedicata dalla Polizia di Stato alla sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che in questo periodo affollano le spiagge e le vie della città.