Ruba nella notte all’interno di un negozio di bomboniere in via dei Mille a Salerno ma viene bloccato dai poliziotti.

Dopo la mezzanotte il ladro è stato colto sul fatto dal proprietario dell’attività commerciale che si trovava in zona di passaggio e che ha provato a bloccarlo. Il malintenzionato, però, lo ha aggredito ed è scappato.

Grazie al rapido intervento sul posto di una volante della Polizia è stato raggiunto nel corso della sua fuga e trovato con la refurtiva.

Per questo motivo è stato arrestato per rapina impropria e portato in carcere a Fuorni a disposizione della Procura.