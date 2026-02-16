Ieri sera i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno hanno arrestato uno straniero per tentata rapina impropria.

L’uomo, dopo aver rubato un capo di abbigliamento all’interno di un negozio del centro cittadino, per guadagnarsi la fuga ha avuto una colluttazione con una persona che era intervenuta per fermarlo.

Gli agenti, prontamente intervenuti, sono riusciti a bloccarlo e ad assicurarlo alla giustizia.