L’Ufficio Postale in via Ostaglio a Salerno, nella zona di Fuorni, questa mattina è stato scenario di una rapina.

Due uomini armati di pistola, con cappellino e mascherina sul volto, sono entrati nell’ufficio per mettere a segno il colpo alla presenza di dipendenti e clienti e poi si sono dati alla fuga in sella ad un motociclo.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito i filmati della videosorveglianza interna ed esterna per dare il via alle indagini e tentare di dare un volto ai due rapinatori.