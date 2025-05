Perde la vita dopo un incidente stradale sul Lungomare di Salerno ma il suo telefonino sparisce. E’ la figlia del 78enne Oscar D’Antonio a lanciare su Fb un appello per riavere lo smartphone che il papà aveva con sè il giorno della tragedia.

L’uomo giovedì scorso era in sella ad uno scooter che si è scontrato con una Fiat Panda. E’ rimasto incastrato sotto l’auto e per estrarlo c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Poi la corsa al “Ruggi” dove purtroppo sabato ha smesso di vivere nonostante gli sforzi dei sanitari per salvarlo.

Al dramma che la famiglia sta vivendo in questi giorni si aggiunge la strana sparizione del telefonino della vittima.

“L’8 maggio, durante l’incidente sulla lungomare, mio padre ha perso il telefono. Sulla scena dell’incidente il telefono è stato preso e non restituito, lo vorrei indietro solo per i ricordi che sono custoditi lì. Nel caso scrivetemi in privato” scrive la figlia Deborah.

