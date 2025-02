Paura oggi pomeriggio in via dei Greci a Salerno dove la conducente di un’auto, per cause da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltata fuori strada.

La 63enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi condotta all’ospedale “Ruggi” per le cure, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale per le operazioni di soccorso e gli operatori di “Strade Sicure Service” per ripristinare la viabilità.

Forze dell’Ordine a lavoro per ricostruire la dinamica del rocambolesco incidente.