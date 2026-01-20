Incidente stradale questo pomeriggio a Salerno nei pressi della chiesa di Gesù Redentore.

Per cause da accertare la donna al volante di una Kia ha perso il controllo andando violentemente a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

A bordo dell’auto insieme a lei viaggiava anche il figlio. Entrambi sono rimasti lievemente feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 che li hanno trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale per le operazioni di soccorso.

Presenti le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi del caso.