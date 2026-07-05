Incidente stradale nella prima mattinata di oggi in via Gramsci a Salerno.

Il conducente di una Opel Corsa, per cause in corso di ricostruzione, ha perso il controllo dell’auto finendo contro una Fiat Punto in sosta ai margini della strada.

Nell’impatto l’uomo non avrebbe riportato gravi ferite.

Per effettuare i rilievi sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia. L’automobilista, secondo i primi rilievi, si sarebbe messo alla guida in stato di ebbrezza e senza assicurazione RCA.

Per ripristinare il tratto interessato dall’incidente sono intervenute le squadre di Pissta.