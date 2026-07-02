Salerno: perde il controllo dell’auto e abbatte un palo della pubblica illuminazione e la segnaletica stradale
Incidente stradale nella notte a Salerno in via Parmenide. Il conducente di una BMW, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto abbattendo un palo della pubblica illuminazione e la segnaletica stradale.
Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per prestargli soccorso e trasportarlo in ospedale. Fortunatamente avrebbe riportato ferite non gravi.
Toccherà ai Carabinieri della locale Compagnia ricostruire cosa è accaduto dopo aver effettuato tutti i rilievi. Il tratto di strada è stato ripristinato dalle squadre Pissta.