Minacciano un giovane per farsi consegnare il cellulare, le sigarette e un accendino, poi gli chiedono i soldi per restituirglieli.

E’ quanto accaduto nelle scorse sere a Salerno, tra il lungomare Trieste e piazza della Concordia, dove due giovani stranieri hanno preso di mira un passante, anche lui extracomunitario.

Il malcapitato, una volta che i malfattori si sono allontanati, è riuscito a far scattare l’allarme chiedendo l’intervento dei Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal Maggiore Antonio Corvino.

I militari dell’Arma giunti sul posto sono riusciti in poco tempo ad individuare i responsabili, uno dei quali è risultato essere minorenne. Quest’ultimo è stato accompagnato presso un centro di accoglienza, mentre il complice è stato denunciato.