Non si placano gli episodi di violenza a Salerno dove due giovani sono stati protagonisti di una lite culminata a colpi di arma da taglio.

I due 16enni, per motivi da ricostruire, hanno litigato a pochi metri dalla scuola in via Belisario Corenzio. Uno è rimasto ferito al collo e l’altro ad una mano.

È stata allertata la Centrale Operativa 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza VOPI e una della Croce Rossa Italiana. I giovani sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Dopo serrate indagini agli agenti della Polizia di Stato hanno ricostruito l’accaduto e arrestato l’aggressore.