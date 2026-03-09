Ancora un furto in un’attività commerciale di Salerno. L’ultimo in ordine di tempo si è registrato questa notte ai danni di un centro estetico in viale Kennedy.

Secondo le prime ricostruzioni un ladro ha mandato in frantumi la vetrina del centro, ma il sistema di allarme con nebbiogeno ha bloccato la sua azione. Si è dunque dato alla fuga dopo aver rubato alcuni oggetti.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Potranno essere utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza.