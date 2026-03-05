Resta ancora nella morsa dei ladri la città di Salerno.

Un ennesimo colpo all’interno di un’abitazione è stato messo a segno nelle scorse sere, il tutto mentre i proprietari di casa stavano dormendo.

Secondo quanto ricostruito sembrerebbe che gli ignoti siano riusciti ad introdursi nell’appartamento situato all’ultimo piano di un palazzo in via Gonzaga accedendo dal balcone. Una volta dentro, incuranti della presenza della famiglia, sono riusciti a portar via gioielli, capi d’abbigliamento e oggetti di valore.

Soltanto al risveglio i proprietari si sono accorti dell’accaduto facendo scattare l’allarme. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno raccolto gli elementi utili alle indagini per cercare di risalire ai responsabili. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza sembrerebbe che ad agire siano stati in due, resta da chiarire se vi fossero altri complici.