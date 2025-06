Ancora un furto si è registrato ieri notte a Salerno.

In via San Leonardo ignoti si sono introdotti in un pub forzando la porta di ingresso.

Magro il bottino, più costosi i danni arrecati al locale.

I ladri sono riusciti a trafugare soltanto poche centinaia di euro, cioè il fondo cassa e le mance raccolte dal personale in un salvadanaio.

Il furto ha lasciato l’amaro in bocca ai titolari che lamentano la mancanza di tutela del lavoro onesto.

Alle Forze dell’Ordine spetta condurre gli accertamenti del caso.