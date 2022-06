Salerno: la Polizia di Stato ha un nuovo Funzionario, è il Vice Questore Renato Alfano

Da oggi il Vice Questore della Polizia di Stato, Renato Alfano, ha assunto l’incarico di nuovo Dirigente dell’Ufficio del Personale della Questura di Salerno.

Alfano proviene da Caserta, dove ha diretto la Sezione di Polizia Stradale. Entrato in Polizia nel 1985, ha iniziato la carriera da Ispettore, ricoprendo incarichi istituzionali di natura operativa presso le Questure di Genova, Napoli e Salerno.

Nel 2007 è stato assegnato al Compartimento di Polizia Stradale per la Calabria per dirigere la Sezione provinciale di Crotone. Successivamente è stato assegnato al Compartimento di Polizia Stradale per la Campania, ha svolto l’incarico di Direttore del II Settore presso la Sezione di Polizia Stradale di Napoli.

Dal 2011 al 2015 ha diretto la Sezione di Polizia Stradale di Benevento per poi approdare alla provincia irpina, dove ha diretto per oltre 5 anni la Sezione di Polizia Stradale di Avellino.

Sempre da oggi sono stati disposti, nell’ambito della Questura di Salerno, i seguenti avvicendamenti di personale del ruolo di Dirigenti della Polizia di Stato: il Vice Questore Aggiunto Gianluca Perillo, già Funzionario della DIGOS, ha assunto la Dirigenza del Commissariato di Cava de’ Tirreni, in sostituzione del Vice Questore Giuseppe Fedele che subentra nell’incarico di Dirigente del Commissariato di Battipaglia, già retto dal Vice Questore Lorena Antonia Cicciotti, trasferita al Commissariato di San Severo (Foggia) .