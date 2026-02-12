Ha aggredito i passanti sul lungomare Marconi a Salerno e poi si è scagliato contro le auto in sosta nella ricerca di monete, oggetti da rubare.

Il protagonista della vicenda è un ucraino residente da tempo a Salerno, il quale era già destinatario dell’obbligo di dimora. Incurante della misura restrittiva, l’uomo ha continuato a causare danni contro il patrimonio e le persone perciò i Carabinieri della Compagnia di Salerno lo hanno arrestato.

Ad agevolare l’intervento dei militari sono state le segnalazioni dei cittadini che lamentavano l’aggressività di un uomo in evidente stato di alterazione.

Grazie alla sinergia tra Forze dell’Ordine e comunità, l’ucraino è stato assicurato alla giustizia.