Domenica sera i poliziotti delle Volanti della Questura di Salerno sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini sulla presenza di un uomo in bilico sul cornicione di un edificio.

L’argentino, in evidente stato di alterazione psicofisica, diceva frasi sconnesse e mostrava intenzioni suicide. Gli agenti, dopo aver iniziato con lui un dialogo in inglese, sono riusciti ad avvicinarlo e a salvarlo con una manovra in sicurezza.

L’uomo, ospite di un B&B nello stabile, aveva assunto alcol e farmaci e per questo motivo è stato affidato al personale del 118 che ha prestato le prime cure e lo ha trasportato al più vicino ospedale.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha scongiurato conseguenze tragiche, salvaguardando l’incolumità dell’uomo e ripristinando la tranquillità.