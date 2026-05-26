E’ stato eletto Sindaco di Salerno solo da poche ore e Vincenzo De Luca stamattina ha già iniziato i sopralluoghi in città per controllare alcune problematiche che attanagliano determinate zone.

Il neo primo cittadino dichiara aperta la guerra ai parcheggiatori abusivi, iniziando con una visita nell’area dello Stadio Vestuti, del mercato di via Piave e della clinica Tortorella.

“In fuga un parcheggiatore abusivo per evitare l’identificazione e la denuncia – scrive De Luca -. Continueremo senza respiro la battaglia per la legalità e per l’allontanamento di soggetti che sono arrivati ormai a un livello di arroganza intollerabile, con vere e proprie forme di estorsione nei confronti degli automobilisti“.

Attenzione anche ai cantieri fermi, come quelli sul Corso Vittorio Emanuele e sulle sue traverse, a cominciare da via Fieravecchia.

“Invito gli uffici comunali a convocare immediatamente i direttori dei lavori e le imprese per definire tempi rapidissimi e ultimativi per il completamento delle opere. In caso di ritardo scatterà la rescissione dei contratti e l’impegno di altre imprese per lavori di somma urgenza” conclude Vincenzo De Luca.