Venerdì 24 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 18.30, presso la Camera di Commercio di Salerno in via Generale Clark, si terrà un interessante incontro per focalizzare l’attenzione sulla funzione degli amministratori di condominio.

Tra i partner dell’evento, organizzato da BMItalia (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager), con il patrocinio della Provincia di Salerno, anche la Banca Monte Pruno.

I diversi interventi in programma metteranno in luce l’evoluzione, da vari punti di vista, di un ruolo sempre più delicato nel contesto immobiliare. Tra i relatori del convegno anche il Vice Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico.

La partecipazione all’incontro consentirà il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati.

– Chiara Di Miele –