Salerno: identificata e denunciata la proprietaria del cane che ha azzannato una bimba
E’ stata identificata e denunciata la donna proprietaria del cane che ieri ha aggredito una bimba a Salerno.
Mentre la piccola stava giocando in Villa Comunale, il molosso sprovvisto di museruola si è avvicinato azzannandola alla testa. I genitori lì presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, mentre la donna fuggiva a gambe levate.
Le immagini di videosorveglianza e le indagini svolte dalla Polizia Municipale, agli ordini del Comandante Rosario Battipaglia, hanno consentito di rintracciare la donna.
Dopo lo spavento iniziale per la bambina trasportata al “Ruggi”, si è appurato che il morso del cane ha interessato soltanto il cuoio capelluto.