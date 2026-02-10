Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato, con l’impiego di investigatori del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine di Salerno e il supporto operativo della locale Squadra Mobile, sta eseguendo un provvedimento di sequestro emesso, ai sensi della normativa antimafia, su proposta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Salerno.

Il provvedimento riguarderebbe beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 16 milioni di euro, riconducibili ad un imprenditore indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere dedita, tra l’altro, alla gestione illecita di giochi d’azzardo e al riciclaggio, con l’aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse parti del territorio nazionale.

