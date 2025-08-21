Ieri, nel corso di un’attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato uno spacciatore.

L’uomo, già gravato da precedenti di polizia per tentato omicidio e detenzione abusiva di armi, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All’esito di un servizio di osservazione e pedinamento, l’uomo è stato fermato in un’area di servizio dell’Autostrada A2 del Mediterraneo e, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso ed avendo fondato motivo che potesse nascondere della droga, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale e dell’auto, all’interno della quale hanno trovato 1,492 chili di hashish suddivisi in 15 panetti messi all’interno di una scatola di caffè, riposta dinanzi al sedile passeggero, e 55,40 grammi di cocaina nascosti in una busta all’interno della portiera del guidatore.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti svolte dagli agenti della Questura di Salerno su tutto il territorio provinciale.