Salerno: ferito con un machete durante un furto tenta un nuovo colpo. Straniero arrestato
Torna a colpire lo straniero che pochi giorni fa era stato ferito con un machete dal proprietario di un’abitazione di Salerno dove aveva tentato un furto.
Venerdì pomeriggio l’uomo si è introdotto in un negozio di Corso Garibaldi provando a rubare della merce. I dipendenti dell’attività, dopo aver notato il suo atteggiamento sospetto, hanno allertato la Polizia di Stato.
Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, lo hanno fermato e trovato in possesso di un cacciavite.
Trasferito negli uffici della Questura è stato identificato. Così i poliziotti hanno scoperto che si trattava della stessa persona coinvolta nell’episodio accaduto in via Ostaglio.
Lo straniero è stato arrestato.