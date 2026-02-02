Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno hanno denunciato un cittadino marocchino per furto aggravato.

L’uomo si è reso responsabile di un furto in un noto negozio di abbigliamento. Nello specifico, una commessa del negozio aveva segnalato che un giovane, dopo essersi introdotto nel punto vendita, aveva prelevato due paia di scarpe da donna, attraversando poi celermente le barriere antitaccheggio per fuggire.

Gli operatori della Squadra Volante, giunti sul posto, si sono messi immediatamente alla ricerca del sospettato che è stato rintracciato poco dopo. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine e privo di fissa dimora, è stato trovato effettivamente in possesso della merce descritta, custodita all’interno di uno zainetto.

Il marocchino è stato accompagnato presso gli uffici della Caserma Pisacane per gli accertamenti di rito, mentre la refurtiva è stata restituita alla dipendente dell’esercizio commerciale, dopo aver formalizzato la denuncia per il furto e fornito le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio.

Dai controlli effettuati dalla Questura di Salerno nelle banche dati è emerso che l’uomo era stato recentemente denunciato per reati analoghi e risultava già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, con ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.