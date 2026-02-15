Entra in un cantiere per rubare e si addormenta, ladro sorpreso dai Carabinieri.

E’ quanto accaduto nei giorni scorsi in uno stabile in ricostruzione in via Martiri Ungheresi nel quartiere Pastena di Salerno.

L’uomo ha manomesso le telecamere, smontato i quadri elettrici e forzato i pannelli e le porte d’ingresso su tutti i piani. A fare l’amara scoperta sono stati la mattina gli operai che hanno fatto immediatamente scattare l’allarme e il proprietario ha notato che la porta di un appartamento era chiusa dall’interno.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Maggiore Antonio Corvino, che hanno ritrovato l’uomo addormentato. I militari lo hanno portato in Caserma e, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno denunciato.

La zona orientale della città continua ad essere presa di mira e ignoti hanno messo a segno colpi nella parrocchia di Sant’Eustachio. I ladri nella notte tra venerdì e sabato hanno portato via generi alimentari. Pochi giorni prima invece dai locali della chiesa era stato sottratto un televisore. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato.