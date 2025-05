Chiusa in casa, minaccia di compiere un gesto estremo, ma la prontezza dei carabinieri evita la tragedia. È accaduto lo scorso sabato in via Martin Luther King a Salerno, dove una donna è stata salvata dai militari, tempestivamente accorsi, che l’hanno trovata mentre era intenta a compiere un atto di autolesionismo.

“L’intervento dei colleghi della Sezione Radiomobile di Salerno – afferma la Segreteria Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri Campania – è stato esemplare e decisivo”.

Nell’esprimere compiacimento per il salvataggio, la sigla sindacale sottolinea “la straordinaria professionalità, il coraggio e la prontezza” dimostrati dai carabinieri.

“La tempestività dell’intervento, culminato nell’aprire la porta della camera in cui si era barricata – spiega NSC Campania – ha permesso ai carabinieri di contenerla in attesa dell’arrivo del personale sanitario, malgrado la disperata reazione della donna che ha tentato di sottrarsi al soccorso e gettarsi dalla finestra”.

Il peggio è stato scongiurato grazie alla lucidità e alla determinazione dei militari: “L’azione dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Salerno è un fulgido esempio dell’impegno quotidiano e della dedizione al servizio che contraddistinguono i nostri militari: il loro intervento, rapido e risoluto, ha letteralmente strappato una vita alla disperazione e noi siamo profondamente orgogliosi dei colleghi che, con senso del dovere e umanità, hanno dimostrato ancora una volta quanto sia prezioso il ruolo dell’Arma nella tutela e nel soccorso dei cittadini”.

Secondo NSC, l’episodio testimonia la complessità e la delicatezza delle situazioni che i carabinieri affrontano tutti i giorni, mettendo spesso a rischio la propria incolumità per salvaguardare la comunità. “Ci uniamo al plauso della cittadinanza – conclude il sindacato – auspicando che gesti contrassegnati da una tale abnegazione siano sempre riconosciuti e valorizzati”.