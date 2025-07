Il Comandante della Polizia Municipale di Salerno Rosario Battipaglia ha firmato un’ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale, dal 1° agosto al 30 settembre, dalle 22.00 alle 7.00 di vendere ogni tipo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e altri materiali esplodenti, di utilizzare i fuochi d’artificio in luogo pubblico, aperto al pubblico o comunque privato.

Sono esclusi gli spettacoli di fuochi d’artificio programmati per festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità e le miccette, in ragione della loro limitatissima potenzialità esplodente.

Chiunque violi la disposizione sarà perseguito con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 20.000 euro.

L’ordinanza si è resa necessaria perchè a Salerno è diffusa la consuetudine del lancio di fuochi d’artificio, petardi e mortaretti in luogo pubblico in occasione di feste, eventi sportivi e raduni in genere. Si tratta di un’usanza oggettivamente pericolosa, in quanto anche i fuochi d’artificio ammessi alla libera vendita possono provocare danni fisici, pure di rilevante entità, sia per chi li maneggia sia per chi ne venisse fortuitamente colpito.

Conseguenze negative si possono avere anche a carico degli animali di affezione, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga e a perdere l’orientamento, esponendoli al rischio di smarrimento o investimento. Inoltre lo scoppio può causare danni al patrimonio comunale, all’ambiente e al patrimonio culturale, con grave pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e l’accensione all’aperto potrebbe determinare la combustione di erbe incolte, soprattutto nelle stagioni più calde e secche, dando origine ad incendi minacciosi per l’ambiente.